الرئيس السوري: بدأنا رحلة التعافي وحصر السلاح.. والجولان سيبقى أرضاً سورية

وقال الشرع، إن " بدأت رحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح، وأعيد توحيد الجيش"، مبيناً أن البلاد "تنهض وقد تم توحيدها من شمالها إلى جنوبها ورفع العقوبات".وأضاف أن سوريا "انطلقت في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة"، مشيراً إلى أن "مسار العدالة الانتقالية في سوريا قد انطلق".وتابع أن "غيوم العقوبات انقشعت مع ورفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكداً أن بلاده "أثبتت للعالم أجمع أن أمن الشرق الأوسط ينسج في سوريا".وأشار الرئيس السوري إلى أن "عجلة الإنتاج عادت إلى أكثر من 3 آلاف خط إنتاج في سوريا".وفي الشأن المتعلق بالجولان، قال إن "الجولان سيبقى أرضاً ، وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية"، مؤكداً التزام بلاده بـ"اتفاق عام 1974"، وداعياً إلى "انسحاب من أراضينا".واتهم إسرائيل بشن نحو 500 غارة جوية ومدفعية وتنفيذ أكثر من 1200 توغل داخل الأراضي السورية، قائلاً إن إسرائيل "تتعدى على سوريا بشذوذها".