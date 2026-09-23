غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوبي لبنان

استهدفت غارتان إسرائيليتان، مساء الأربعاء، محيط بلدة ومنطقة جنوبي .

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وقالت وسائل إعلام دولية، "غارتان إسرائيليتان على محيط بلدة ومنطقة وادي السلوقي جنوبي ". وأضافت "مدفعية العدو استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت حبيل".