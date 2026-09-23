الجيش الأمريكي يعلن وفاة "عسكرية" في الدوحة والبنتاغون يرفع حصيلة قتلاه

وبحسب بيان ، فقد توفيت الكابتن بيانكا سي ويلكرسون، 37 عاما، من بولاية فرجينيا، في 18 سبتمبر 2026 نتيجة حادث غير مرتبط بعمليات قتالية، وتمت ترقيتها بعد وفاتها إلى رتبة رائد، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.وكانت الرائد ويلكرسون تتبع قيادة القوات المركزية للجيش الأمريكي والجيش الثالث، في قاعدة شاو الجوية بولاية ساوث ، بحسب البيان.وفي سياق متصل، أضاف البنتاغون وفاة عسكرية أمريكية مرتبطة بالحرب مع ، ليرتفع إجمالي الوفيات المعلنة علنا إلى 19.غير أن مسؤولين أمريكيين يقولون إن العدد الفعلي للوفيات العسكرية في المنطقة أعلى بكثير، مع تسجيل ما لا يقل عن 22–23 حالة وفاة منذ بدء الصراع مع إيران، بينها بعض الحالات غير المدرجة في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون.