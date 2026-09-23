واشنطن تحذر من اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية

وقال روبيو للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في : "من بين مخاوف عديدة لدينا بشأن الحرب بين وأوكرانيا، هناك احتمال أن تتوسع وتمتد إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "أن تتمدد إلى مكان خر، سواء عبر هجوم هجين، أو هجوم تخريبي، أو من خلال سوء تقدير - كأن يتجه مثلاً بالخطأ في الاتجاه المعاكس، لتجد نفسك فجأة أمام قتال فعلي".



وتابع روبيو: "هذه الأمور تثير قلقاً بالغاً. نحن نطرح هذه المخاوف في لقاءات متعددة مع بلدان عديدة لأنها مدعاة لقلق حقيقي".