تحذير أمريكي بعد تصاعد القتال الداخلي في دولة أفريقية

وذكرت في أديس أبابا، أنها تتابع تقارير عن سيطرة قوات إقليم تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشيري في الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، بالتزامن مع تعليق جميع الرحلات من وإلى المطارات الثلاثة.وقالت السفارة، في تنبيه أمني، إنه لا توجد لديها معلومات بشأن موعد استئناف الرحلات، داعية المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى إقليمي تيغراي وعفار لأي سبب، بسبب شدة الاشتباكات، فيما نصحت الموجودين بالفعل في المنطقتين بالبقاء في أماكنهم إلى حين التأكد من فرصة سانحة للمغادرة بأمان، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع شركات الطيران بشأن تطورات الرحلات.وجاء التحرك بعد أن أفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات تيغراي سيطرت خلال الليل على مطار ألولا أبا نيجا الدولي في ميكيلي، عاصمة الإقليم، الذي كان يخضع لحماية الشرطة الفيدرالية، قبل أن تتوسع التقارير لتشمل مطاري أكسوم وشيري.وتأتي التطورات في ظل عودة القتال إلى شمال إثيوبيا بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022، الذي أنهى الحرب بين وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي التي استمرت من 2020 إلى 2022.واندلعت الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي في مناطق عدة، من بينها إقليم عفار المجاور، فيما تحدثت مصادر عن مواجهات في اتجاهات أخرى على الحدود مع إقليم أمهرا.