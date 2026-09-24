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محاولات انتحار على متن حاملة الطائرات " أبراهام لينكولن" خلال حرب إيران
دوليات
2026-09-24 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
123 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أكدت تقارير إعلامية أن 8 من أفراد
البحرية الأمريكية
المكلفين بالعمل ضمن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة " أبراهام لينكولن"، أقدموا على محاولة الانتحار خلال الانتشار بفترة حرب
إيران
.
وكشف القائم بأعمال وزير البحرية هونغ تساو، عن هذا العدد الذي بقي طي الكتمان ولم يُعلن عنه سابقا ويشمل أفراد طواقم عدة سفن تبحر معاً، بما في ذلك حاملة الطائرات في ردود مكتوبة على أسئلة طرحتها السيناتور كيرستن جيليبراند حول الروح المعنوية والصحة النفسية لطاقم " أبراهام
لينكولن
"، بحسب ما نقلت شبكة "CNN".
وأكد تساو في خطابه عدم وقوع أي حالات انتحار فعلية بين أفراد الخدمة خلال فترة الانتشار.
وتماشى معدل محاولات الانتحار بين بحارة مجموعة "لينكولن" تقريبا مع المعدل المسجل في عموم
القوات البحرية
العاملة في الخدمة الفعلية خلال 2024، وهو العام الأحدث الذي أصدر فيه البنتاغون بيانات حول محاولات الانتحار.
ففي ذلك العام، شهدت البحرية 356 محاولة انتحار من بين ما يقدر بنحو 337 ألف بحار في الخدمة الفعلية.
وأضاف: "يشمل هذا العدد طاقم لينكولن وبحارة من الجناح الجوي للحاملة، وطاقم قيادة المجموعة الضاربة وسرب المدمرات، وطواقم المدمرات المرافقة، وجميع أسراب الطيران الموجودة على متن السفن".
يُذكر أن ما بين 6000 و7000 بحار من البحرية شاركوا في عملية انتشار مجموعة "لينكولن" الضاربة على متن نحو 6 سفن، حيث بقيت حاملة الطائرات بعيدة عن الموانئ لأكثر من 6 أميال بينما كانت تنفذ عمليات قتالية مكثفة ضد
إيران
.
ولم ترد
البحرية الأمريكية
قبل نشر هذا التقرير على طلب "CNN" للتعليق بشأن الخطاب المذكور.
وكانت صحيفة " Military Time" قد أفادت سابقا بأن عددا من أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي نُشرت كجزء من عملية أمريكية-إسرائيلية ضد إيران قد حاولوا الانتحاربسبب ضغط العمل المفرط والإرهاق وعدم الاستقرار لهؤلاء البحارة.
كما ذكرت قناة "MS Now"
التلفزيونية
أن فترة الانتشار الطويلة للحاملة أدت إلى مشاكل في المعدات، بينها أعطال في أنظمة إقلاع الطائرات واستعادتها.
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