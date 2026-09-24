مبعوث ترامب يعلق على قاعدة زيلكان واعادتها الى بغداد

وقال في تدوينة له على منصة (X)، ان "التاريخ نادراً ما يعلن عن نقاط تحوله، بل ينسجها بهدوء، وان اعادة انقرة قاعدة زيلكان الى وفق الية وجدول زمني متفق عليهما تمثل احد خيوط هذا التحول اذ تتحقق سيادة وامن في ان واحد".واضاف ان "ما يبدو من بعيد وكأنه فوضى هو في الواقع منطقة تنسج نظامها الخاص".