السعودية تعلن زوال الخطر في مكة والطائف وجدة.. ما القصة؟

وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق، في وقت سابق اليوم، إنذاراً عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر محتمل في المكرمة والطائف وجدة وينبع وتبوك، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية.وتضمنت الإرشادات ضرورة التزام الهدوء والتوجه إلى مكان آمن داخل المباني، ويفضل أن يكون في داخلية بعيدة عن النوافذ والزجاج، والبقاء فيها حتى زوال الخطر.كما دعت التعليمات إلى عدم مغادرة المنزل أو المبنى قبل انتهاء الخطر، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والأسطح والشرفات، فيما أوصت الموجودين في الخارج بالتوجه إلى أقرب مبنى أو مكان آمن، وتجنب التجمعات والمناطق الخطرة وعدم الانشغال بتصوير الأحداث.وبالنسبة للسائقين، أوصت التعليمات، عند وصول رسالة التحذير أثناء القيادة، بالتوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني المرتفعة.