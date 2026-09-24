وضمت قائمة العقوبات الرئيس السابق للجنة الأولمبية الروسية بوزدنياكوف، والمخيمات الصيفية للأطفال "سمينا" و"أورليونوك" و"أرتيك"، ومدرسة ناخيموف العسكرية البحرية، ومصارف ومؤسسات دفاعية، من بينها مصنع تولا للأسلحة.وعلى صعيد الأفراد، شملت العقوبات أيضا رئيس الروسي ميخائيل مامياشفيلي، ومديري "سمينا" جورافليوف و"أرتيك" فيدورينكو.وطالت القيود الحركة الروسية للأطفال والشباب "حركة الأولى"، والصندوق الإقليمي العام الذي يحمل اسم بطل أحمد حجي قديروف، وحركة للشباب "فوين".ومن بين المؤسسات الائتمانية المدرجة في القائمة: "بنك توتشكا" و"بوستا بنك"، و"لانتا بنك"، و"بنك سينارا"، و"أبسولوت بنك"، و"تي كي بي بنك"، و"أك بنك".كما فرضت عقوبات على عدد من مؤسسات الصناعة الدفاعية، من بينها المحدودة، وشركة تولا للأسلحة المساهمة العامة، وشركة غوليمبيوفسكي، وشركة "أفتوديزل" (مصنع ياروسلافل للمحركات)، وشركة "زافود "، وشركة "أرزاماس" لبناء الآلات.وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها ستتعامل مع العقوبات الذي بدأ الغرب يفرضه عليها قبل سنوات ويواصل تصعيدها، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.