مخرجات اجتماع ترامب وشي جين.. حديث عن الخسارة والمسؤولية تجاه ما يشهده العالم

وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الامريكي في ، إن " والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية تاريخية أمام ما يشهده العالم من متغيرات"، مؤكدا استعداده للعمل مع الرئيس الامريكي لدفع العلاقات الصينية الأميركية نحو مسار مستقر مستقبلاً".واضاف بينغ: "الحوار الصريح والعميق من شأنه أن يساعد الصين وأميركا في البحث عن أرضية مشتركة واستيعاب خلافاتهما"، مضيفا انه "نشجع على تعزيز التبادلات الصينية الأميركية في مجالات الدبلوماسية والتجارة والاقتصاد وإنفاذ القانون".واوضح ان "الصين وأميركا تحتاجان إلى التعايش بسلام وكلاهما ستخسران من أي مواجهة والمنافسة بينهما يجب أن تبقى ضمن حدود"، مشددا على انه "يجب استمرار الحوار بين الجيشين الصيني والأميركي ومنع الأزمات بين البلدين".وتابع بينغ: "آمل أن تحظى الشركات الصينية بمعاملة عادلة في "، داعيا "100 ألف شاب أميركي إلى الصين للتبادل الأكاديمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة"، فيما اكد انه على "الولايات المتحدة والصين ضمان بقاء تحت السيطرة البشرية"، مجددا تأكيده انه على "الولايات المتحدة والصين ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل الرقابة البشرية".من جانبه، اوضح انه سيناقش مع نظيره الصيني الامن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، مؤكدا انه "سنعمل من أجل إقامة علاقة تجارية أكثر توازناً بين الصين وأميركا".