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الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب بحرب إيران
دوليات
2026-09-24 | 14:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
317 شوهد
رفض
مجلس الشيوخ الأمريكي
،
مشروع قانون
يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في الحرب مع
إيران
.
وقالت وسائل إعلام دولية، إن "50 صوتاً عارضت القرار في مقابل تأييد 49 صوتاً له".
وفي 28 شباط 2026، شنت
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضربات على أهداف إيرانية، وردت
طهران
بضربات مماثلة، وفي منتصف حزيران 2026، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم بشأن وقف العمليات القتالية، لكن بعد فترة تبادلا الضربات مجددا.
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