الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب بحرب إيران

رفض ، يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في الحرب مع .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "50 صوتاً عارضت القرار في مقابل تأييد 49 صوتاً له".

وفي 28 شباط 2026، شنت وإسرائيل ضربات على أهداف إيرانية، وردت بضربات مماثلة، وفي منتصف حزيران 2026، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم بشأن وقف العمليات القتالية، لكن بعد فترة تبادلا الضربات مجددا.