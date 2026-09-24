البيت الأبيض: إيران تسعى للتوصل لاتفاق والرئيس سيتخذ القرار الأنسب

أكد ، الخميس، أن تسعى للتوصل إلى اتفاق، مشيرا الى أن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار الأنسب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض، " تسعى للتوصل إلى اتفاق والرئيس يحتفظ بكل الأوراق وسيتخذ القرار الأنسب".

وأضاف " لا يزال منفتحا على الحوار مع إيران لكنه ليس بحاجة ماسة للتفاوض".

وكشف الرئيس الأمريكي ، أول أمس الثلاثاء، عن اجتماع بين مسؤول أمريكي والوفد الإيراني المشارك في اجتماعات بمدينة .

وكان مسؤول إيراني كبير قد قال وفق وكالة رويترز، في وقت سابق الثلاثاء، إن تستطيع إعادة فتح خلال سبعة أيام، إذا خففت الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.