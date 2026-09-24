الرئيس الإيراني يعلن التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

أعلن الرئيس الإيراني ، أن بلاده ستتخلى عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وقال بزشكيان وفق نيوز، "سنتخلى عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار".

وأضاف "سنلتزم بكل ما تنص عليه التزاماتنا بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي"، مشددا بالقول " الحوثيون مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات منا".

وكان أكد، الخميس، أن تسعى للتوصل إلى اتفاق، مشيرا الى أن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار الأنسب.