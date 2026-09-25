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وجه به رسالة إلى إيران.. ما الجهاز الذي رفعه نتنياهو؟
دوليات
2026-09-25 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
332 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أثار جهاز صغير رفعه
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتباه، بعدما استخدمه لتوجيه رسالة مباشرة إلى
إيران
، في إشارة إلى قدرة تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية على تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت.
والجهاز الذي عرضه نتنياهو هو محطة اتصال تابعة لخدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، يمكن استخدامها للاتصال بالإنترنت من دون الاعتماد بصورة مباشرة على شبكات الاتصالات الأرضية التقليدية.
ورفع نتنياهو الجهاز خلال حديثه عن
إيران
، قائلاً إنه سيتركه ليتم تسليمه إلى الوفد الإيراني، مضيفاً: "عندما ينشقون، سيتمكنون هم أيضاً من سرد قصتهم على
وسائل التواصل الاجتماعي
".
ما هو الجهاز؟
تعتمد أجهزة "ستارلينك" على شبكة من الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض لتوفير الاتصال بالإنترنت، ويمكن تشغيل بعض المحطات المدمجة في مناطق يصعب فيها الوصول إلى شبكات الاتصالات التقليدية.
ويتميز الجهاز بحجمه الصغير نسبياً وإمكانية نقله وتشغيله باستخدام مصدر طاقة مناسب، كما يوفر اتصالاً لاسلكياً بالأجهزة القريبة.
وتكمن أهميته في الحالة الإيرانية في أن الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية يقلل الاعتماد على البنية التحتية الأرضية المحلية، التي تستطيع السلطات التحكم في أجزاء واسعة منها أو تقييد الوصول إلى الإنترنت من خلالها.
لماذا إيران؟
شهدت إيران خلال فترات الاحتجاجات والاضطرابات عمليات تقييد وقطع للإنترنت، وهو ما جعل وسائل الاتصال الفضائية إحدى الأدوات المستخدمة لمحاولة تجاوز القيود المفروضة على الشبكة.
وتحدثت تقارير خلال الأشهر الماضية عن دخول محطات "ستارلينك" إلى الأراضي الإيرانية بطرق غير رسمية، واستخدامها لتوفير قنوات اتصال خارج البنية التحتية المحلية.
وتحظر السلطات الإيرانية استخدام الخدمة من دون ترخيص، وسط مخاوف من قدرتها على تقويض سيطرة الحكومة على الاتصالات خلال الأزمات والاحتجاجات.
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