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مسؤول حوثي يكشف عن الجهة التي تحاول استهداف مكة
دوليات
2026-09-25 | 03:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
446 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
رفض القيادي الحوثي البارز نصر الدين عامر اتهامات
السعودية
لـ"حركة أنصار الله" باستهداف
مكة
المكرمة بطائرة مسيرة.
وقال في مقابلة صحفية أن "هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها على الإطلاق"، مؤكدا عدم وجود أي مصلحة للحوثيين في استهداف الأماكن
المقدسة
الإسلامية.
وقال المسؤول الحوثي: "نحن نصلي باتجاه
الكعبة
، لذا فإن هذا اتهام خطير للغاية، والمعنيون به هم مسلمون فقط، ونحن نرفض هذه الادعاءات تماما"، مضيفا أن جماعته "تحفظت بحق الرد على هذا الاتهام" وأنهم "مستعدون لشن هجوم".
وكان الملك سلمان قد وصف الهجوم المزعوم بأنه "جريمة شنعاء"، متهما الحوثيين بالمسؤولية عنه ووصفهم بـ"المليشيا الإرهابية".
وادعى عامر أن
الرياض
تسعى من خلال هذه الاتهامات إلى "التحريض ضد الحوثيين لتجنب القتال معهم"، مشيرا إلى أن جماعته "دخلت المعركة مع
إسرائيل
للدفاع عن
المسجد الأقصى
الذي له نفس المكانة". وأضاف أن "
المسلمين
حول العالم لم يصدقوا هذه الادعاءات".
وحين تم سؤاله: "إذا لم تكونوا أنتم من أطلق الطائرة بدون
طيار
باتجاه
مكة
، فمن فعل؟، لأن القوات
السعودية
اعترضتها، وهم يعتقدون تماما أنكم أنتم"، أجاب عامر: "نحن لا نعتقد أن هناك طائرة بدون طيار من سماء مكة، وإذا استهدفت طائرة بدون طيار مكة فمن الممكن أن تكون إسرائيل".
واتهم "طرفا ثالثا" محتملا بإطلاق الطائرة، قائلا: "إنهم يحاولون تسييس الأماكن المقدسة"، مضيفا": "هناك علاقة متوترة وهم يائسون للتحريض ضد المسلمين، لذا فإن تسييس الأماكن الدينية قد يؤدي في الواقع إلى إثارة إسرائيل، لذلك نشك في أن هذا اتهام لا أساس له، وليس لنا دور في هذا، ونحن أيضا ضد أي هجمات على الأماكن المقدسة".
ودافع عن تصنيف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية قائلا: "
نيلسون مانديلا
اتُّهِم بأنه شخصية إرهابية، فلطالما وصف أولئك الذين يقاومون الظلم بأنهم إرهابيون".
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