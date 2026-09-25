تحذير ايراني: منع الرحلات الإيرانية سيقابل بمنع الطيران عن دول المنطقة

وقال مخبر في منشور على منصة “إكس”، تابعته ، إن “استراتيجية واضحة، فإما أن يكون السفر الجوي في المنطقة متاحاً للجميع أو لا يكون متاحاً لأحد”.وأضاف أنه “إذا حُرمت إيران من حق الطيران والحصول على خدمات المطارات، فلن تتمتع أي في المنطقة بهذا الحق أيضاً”، مشيراً إلى أن “التماهي مع في تنفيذ السياسات العدائية سيبقى في ذاكرة الشعب الإيراني”.ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية الإيرانية من وإلى عدد من مطارات المنطقة بينها ، على خلفية القيود الامريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.