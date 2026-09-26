خريطة ترامب الجديدة للخليج.. غياب قطر والبحرين

وجاء هذا الإجراء بعد رفضه مقترح . ورسم دائرة تحيط بمضيق هرمز، وتضمنت هذه الدائرة الجزر الواقعة ضمن منطقة المضيق، وشملت أيضاً سواحل إيران وسواحل واللافت في هذه الصورة هو غياب ودولة عن الخريطة.وكشفت صحيفة "وول " عن تفاصيل المقترح الإيراني، ويقضي هذا المقترح بإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.ويقدم هذا الطرح في مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ويؤدي هذا الحصار إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني.وفي سياق متصل، أبلغ ترامب كلا من المسؤولين والمساعدين بتوقعه استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل.من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أنه ناقش ملف إيران والوضع في المضيق خلال محادثاته مع ، وجاءت هذه المحادثات خلال الزيارة المشتركة إلى الأمريكي.وفي التفاصيل، كشف ديفيد بيردو لدى عن فحوى ما قاله ترامب لنظيره الصيني في .وأوضح بيردو في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن ترامب شدد لنظيره الصيني على الرفض القاطع، وأفاد بأن ترامب أوضح للرئيس الصيني أن دعم بكين لإيران ترفضه تماما. وجدد ترامب هذا التأكيد في إطار الرسالة المستمرة والثابتة، وبيّن أن بلاده أوضحت للصينيين في الأسابيع الماضية أن المساعدة التي تقدمها لإيران مرفوضة تماما، سواء أكان هذا الدعم نقل معلومات استخباراتية أو توفير قطع غيار أو إرسال معدات عسكرية.