ترامب يرفض مقترح إيران بهدنة الـ 7 أيام لفتح مضيق هرمز

وأشارت الصحيفة إلى أن أبلغ مسؤولين ومساعدين، بأنه يتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني.وبحسب الصحيفة، يتضمن المقترح الإيراني إعادة فتح واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع حصارها البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهو الحصار الذي تقول الصحيفة إنه يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني.وأشارت "وول " إلى أن ترامب يعلن في المقابل أن تسعى إلى إبرام اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي، لكنه يشترط أن يؤدي أي اتفاق إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني.ويأتي التقرير في وقت تكثف فيه تحركاتها الدبلوماسية لطرح مسار سريع لخفض التصعيد.وكان قد عرض خطة من سبعة أيام تتضمن خطوات لوقف القتال، وإعادة فتح مضيق هرمز، واستئناف المحادثات النووية في اليوم السابع، في حال وافقت على شروط الخطة.ويشير تقرير " جورنال" إلى أن موقف ترامب الحالي قد يبقي مسار التصعيد مفتوحا، رغم استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.يذكر أنه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدمت إيران لإدارة الرئيس الأمريكي خطة من سبعة أيام تتضمن إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.