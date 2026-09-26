النينيو يحطم رقماً قياسياً تاريخياً.. حرارة المحيط الهادئ تتجاوز التوقعات

وبحسب تقارير إعلامية، بلغ شذوذ حرارة سطح المياه في مركز 3.05 درجات مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 3.02 درجة والمسجل عام 2015.ويحذر خبراء من تداعيات مناخية واسعة، بينها ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وسط توقعات بأن يكون عام 2027 من أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، مع مخاطر متزايدة على الأمن الغذائي في عدد من مناطق العالم.