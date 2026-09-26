"أكسيوس": عبور 60 مليون برميل نفط عبر هرمز خلال 72 ساعة

ونقل الموقع عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا ، خلال الاتصالات الجارية، بأنها لا تسيطر على ، ولا يحق لها وضع شروط بشأن حركة الملاحة فيه.وفي السياق، نقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن المحادثات بين وطهران، التي تجري عبر وسطاء، لا تزال مستمرة، واصفاً إياها بأنها "إيجابية وبناءة".