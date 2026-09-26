روايتان متناقضتان بشأن ناقلة في عرض البحر.. "الشغانبة" في مواجهة رواية رويترز: من حرر السفينة؟

وقال قائد قاعدة الشرطة البحرية في بونتلاند، ، في تصريحات لـ"رويترز"، إن قواته نفذت عملية لمكافحة القرصنة وأسفرت عن تحرير السفينة وإلقاء القبض على جميع .وأضاف جامع أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الناقلة أصبحت حرة وأن القراصنة باتوا في قبضة في بونتلاند.وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تمكن عشيرة من تحرير سفينة عراقية حاول قراصنة صوماليين الاستيلاء عليها.ووفقا لمواقع التواصل الاجتماعي فان "أبناء عشيرة الشغانبة تمكنوا من تحرير سفينة عراقية تعود ملكيتها لأحد أبناء العشيرة من رجال الأعمال، بعد اختطافها قبل نحو شهر من قِبل قراصنة صوماليين أثناء مرورها في ممر ملاحي دولي قرب السواحل ".وأضافوا ان "السفينة كانت تنقل شحنة نفط من الإمارات إلى عدد من ، قبل أن يستولي عليها القراصنة ويطالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحها"، موضحين ان "العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وبعد تتبع وملاحقة السفينة، واستمرت المواجهة أكثر من خمس ساعات، وانتهت بمقتل عدد من أفراد المجموعة المسلحة وأسر آخرين، إضافة إلى الاستيلاء على أسلحتهم".