وكتب ولايتي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" مساء، تعليقاً على إغلاق المطارات العراقية أمام الرحلات الجوية الإيرانية، أن "العدو يحاول تقويض وحدة الساحات من الداخل للتعويض عن هزيمته في الميدان العسكري"، معتبراً أن "هذه التفرقة تجلت اليوم في الأشرف، حيث أُغلق المطار الذي كان بوابة لزيارة عشاق ع".وأضاف مخاطباً : "السيد ، لا تأتي من ، بل من تراب النجف ودماء الشهداء".وتابع ولايتي أن "الإطار إطارٌ بُني على ثقة المقاومة ودماء الشهداء"، معتبراً أن "صمته اليوم إطارٌ فارغٌ على جدار السلطة"، قبل أن يؤكد أن "الساحات التي تربطها الدماء لا تتفكك بالمؤامرات".وختم مستشار قائد الإسلامية للشؤون الدولية بالقول: "من إلى النجف، موحدة".