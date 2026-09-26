ترامب يمتدح الزيدي: رجل رائع وصديق لي.. لقد دعمته (فيديو)

وسأل أحد الصحفيين عن طبيعة اللقاء مع ، ليجيب الرئيس الأمريكي بالقول: "لقد سارت الأمور بشكل رائع. إنه رجل رائع وصديق لي ولقد دعمتهوقبل 3 أيام، التقى رئيس علي فالح الزيدي، بتوقيت ، رئيس ، في .وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، كما استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة التي يبذلها والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.