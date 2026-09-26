روسيا تعلن إصابة مركز لوجستي وسفينة شحن أوكرانيين

ووفقا لبيان الوزارة: "بعد الظهر، نتيجة لضربات بطائرات مسيرة، أُصيب المركز اللوجستي 'إبيسنتر' في أوديسا، المستخدم لتخزين وتوزيع المنتجات ذات الطابع العسكري الواردة من دول أجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، أُصيبت أثناء الإبحار باتجاه ميناء أوديسا سفينة نقل بحرية، كانت تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".