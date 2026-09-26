روسيا توجه اتهاما لغوتيريش: يخدم مصالح الدول الغربية

وقال في مؤتمر صحفي في ختام الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن تصبح حقا مركزا لتنسيق مصالح جميع الدول، كما يقتضي ميثاقها. وهنا يمكن بلا شك أن تقدم أمانة الأمم المتحدة مساهمة بناءة، لكن الفريق الحالي بقيادة غير قادر على تجسيد المطالب الرئيسية لهذه الوثيقة التي تقوم عليها المنظمة بأكملها، ويطرح مقاربات متحيزة ومعايير مزدوجة – في جوهر الأمر، يخدم مصالح الدول الغربية".وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دهشته من سبب ذكر حق تقرير المصير في الأمم المتحدة فيما يتعلق بغرينلاند، أما بشبه الروسية فلا.وقال لافروف: "سألت السيد (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، التقينا قبل يومين، قلت لماذا لا يُذكر خيار حق تقرير المصير على الإطلاق في ما يتعلق بأوكرانيا، ولو كخيار؟ فقال: 'لقد فكرنا في الأمر طويلا هنا، وهذه أشياء مختلفة".