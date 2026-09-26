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روسيا توجه اتهاما لغوتيريش: يخدم مصالح الدول الغربية
دوليات
2026-09-26 | 14:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
173 شوهد
اتهم وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
، أمين عام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
، بأنه يخدم مصالح الدول الغربية، مشيرا إلى أنه غير قادر على تجسيد المطالب الرئيسية لميثاق المنظمة.
وقال
لافروف
في مؤتمر صحفي في ختام الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن تصبح
الأمم المتحدة
حقا مركزا لتنسيق مصالح جميع الدول، كما يقتضي ميثاقها. وهنا يمكن بلا شك أن تقدم أمانة الأمم المتحدة مساهمة بناءة، لكن الفريق الحالي بقيادة
أنطونيو غوتيريش
غير قادر على تجسيد المطالب الرئيسية لهذه الوثيقة التي تقوم عليها المنظمة بأكملها، ويطرح مقاربات متحيزة ومعايير مزدوجة – في جوهر الأمر، يخدم مصالح الدول الغربية".
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دهشته من سبب ذكر حق تقرير المصير في الأمم المتحدة فيما يتعلق بغرينلاند، أما بشبه
جزيرة القرم
الروسية فلا.
وقال لافروف: "سألت السيد (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، التقينا قبل يومين، قلت لماذا لا يُذكر خيار حق تقرير المصير على الإطلاق في ما يتعلق بأوكرانيا، ولو كخيار؟ فقال: 'لقد فكرنا في الأمر طويلا هنا، وهذه أشياء مختلفة".
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