طهران تحذر أي سفينة تريد العبور خارج المسار الإيراني بمضيق هرمز

ووجه شكارجي، في مقابلة تلفزيونية نصيحة إلى الدول الإسلامية المجاورة، قائلا: "اهتموا بأنفسكم، فلا ماء ساخن يأتي من (أي: لن يأتيكم خير من أمريكا)".وأضاف أن بلاده لم تهاجم حتى الآن سيادة الدول الإسلامية المجاورة، موضحا أن "الردود الإيرانية استهدفت المصالح والمراكز الأمريكية في تلك الدول".واعتبر شكارجي، أن تُعد "الدولة الأكثر خبرة في العالم" في مجال الحرب غير المتكافئة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية عززت قدراتها القتالية وطورت تقنياتها خلال الحرب العراقية الإيرانية.وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن "إدارة بيد إيران"، محذرا من أن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الإيراني "لن تكون آمنة".