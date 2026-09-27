حادثة كبرى واعتقالات.. ماذا حدث قرب قاعدة استخدمتها الولايات المتحدة

ريتشارد أوكون إن البلاغ ورد قرابة الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، وإن عناصر مسلحة استجابت له وأوقفت الرجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، مؤكدا أنهم لا يزالون قيد الاحتجاز.وأضاف أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا لمسافة 400 متر حول المركبات، بينما تولت وحدة إبطال الذخائر والمتفجرات التابعة للجيش فحصها، موضحا أن الإجراء اتّخذ على سبيل الاحتياط.وكانت شرطة غلوسترشير قد أعلنت التعامل مع الوضع باعتباره "واقعة كبرى"، ونقلت السكان إلى مركز ترفيهي قريب. وقالت إنها تعتقد أن الواقعة أصبحت تحت السيطرة، مع استمرار التحقيقات والإجراءات الأمنية.وبحسب سكاي نيوز، تتولى شرطة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق. ولم تتضمن التصريحات المعلنة تأكيدا للعثور على متفجرات أو ثبوت صلة للموقوفين بإيران.وقال شاهد لرويترز إن الشرطة المسلحة منعت الوصول إلى البوابة الرئيسية للقاعدة، فيما انتشرت نحو 30 مركبة طوارئ، بينها سيارات شرطة وإسعاف وإطفاء، في المنطقة المحيطة.وأعلنت الحكومة البريطانية أن يتلقى تحديثات بشأن الواقعة، من دون تقديم تفاصيل إضافية في ظل استمرار التحقيقات.وتقع فيرفورد في غلوسترشير، جنوب غربي إنجلترا، وتعد موقعا متقدما لتشغيل القاذفات الأميركية في أوروبا. وتوفر القاعدة الدعم لاستقبال القوات والطائرات المنتشرة وتنفيذ العمليات الجوية، وفق المصادر الرسمية للقوات الأميركية.وبرز دورها في الحرب مع بعدما سمحت الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدامها لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف السفن في ، بحسب رويترز.