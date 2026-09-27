الشيخ نعيم قاسم: السيد نصر الله بنى حزباً ومقاومة ثابتة وقوية

وقال الشيخ قاسم، خلال كلمة في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد والسيد ، إن "بنى حزباً ومقاومة وحالة شعبية ثابتة وقوية"، مؤكداً الاستمرار على النهج ذاته.وأضاف أن السيد نصر الله "حمل راية فلسطين وزرعها" في حياة أنصاره.وفي حديثه عن السيد هاشم صفي الدين، وصف الشيخ قاسم مسيرته بأنها حافلة بالعمل داخل ، مشيراً إلى أنه كان "عضداً ومساعداً" للسيد نصر الله.كما قدم الأمين العام لحزب الله، التعازي لعوائل شهداء الحزب، مشيراً إلى سقوط 3400 شهيداً و14600 جريح.