ترامب: أفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار

وذكر في تصريحات لموقع "أكسيوس"، انه "يتوقع إجراء محادثات مع هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أن المفاوضين الأمريكيين قد يجرون مزيداً من المباحثات مع الجانب الإيراني.وفي ما يتعلق بالتصعيد العسكري، قال ترامب إنه "يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار".وأضاف أن يعمل على تسهيل مرور كميات كبيرة من النفط عبر ، مشيراً إلى أن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب.