واشنطن: قاعدة فيرفورد منصة مهمة لانطلاق المهام العسكرية ضد ايران

ونقلت عن المسؤول قوله انه "تم رفع مستوى التهديد في قاعدة فيرفورد البريطانية مساء امس السبت".وأضاف ان "قاعدة فيرفورد منصة مهمة لانطلاق المهام العسكرية التي تستهدف ".يذكر ان الرئيس الأمريكي اعلن اليوم الاحد، انه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار.