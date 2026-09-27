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واشنطن: قاعدة فيرفورد منصة مهمة لانطلاق المهام العسكرية ضد ايران
دوليات
2026-09-27 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف مسؤول أمريكي، اليوم الاحد، ان قاعدة فيرفورد منصة مهمة لانطلاق المهام العسكرية التي تستهدف
إيران
.
ونقلت
صحيفة وول ستريت جورنال
عن المسؤول قوله انه "تم رفع مستوى التهديد في قاعدة فيرفورد البريطانية مساء امس السبت".
وأضاف ان "قاعدة فيرفورد منصة مهمة لانطلاق المهام العسكرية التي تستهدف
إيران
".
يذكر ان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
اعلن اليوم الاحد، انه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار.
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