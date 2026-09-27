ترامب يعلق على محاولة استهداف قاعدة أميركية: اعتقال 5 اشخاص احبط المخطط

وقال للصحفيين: "كانوا يتطلعون لإحداث أضرار كبيرة بقاعدتنا"، مضيفا أن السلطات كانت تراقب المشتبه بهم "لفترة طويلة" قبل اعتقالهم، وأن التعاون مع "أسفر عن نتيجة رائعة".وكانت شرطة غلوسترشاير قد أعلنت اعتقال خمسة رجال، بعدما أوقفت ثلاث مركبات كانت تتحرك باتجاه القاعدة في الساعات الأولى من صباح الأحد.وقالت الشرطة إن الرجال أوقفوا للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل أن يُعاد توقيفهم للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي.وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في منطقة ويلفورد القريبة من القاعدة، وأجلت نحو 85 منزلا كإجراء احترازي، فيما تولت فرق متخصصة فحص المركبات.وتستخدم قاعدة "فيرفورد" من جانب الأمريكية، وتستضيف بصورة دورية قاذفات أميركية بعيدة المدى، ما يجعلها منشأة ذات أهمية عسكرية بالنسبة إلى وبريطانيا.ولم تكشف الشرطة البريطانية عن هويات الموقوفين أو جنسياتهم، كما لم تعلن حتى الآن عن طبيعة المواد التي عُثر عليها أو الهدف المحدد الذي كان المشتبه بهم يعتزمون استهدافه.وتأتي الاعتقالات وسط تشديد أمني بريطاني على خلفية تهديدات مرتبطة بالأمن القومي، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما مع استخدام منشآت عسكرية بريطانية في دعم عمليات أمريكية في المنطقة.وتشير الشرطة إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، فيما لم تعلن السلطات البريطانية وجود صلة مؤكدة بين المشتبه بهم وأي جهة أو دولة بعينها.وبينما قال ترامب إن المشتبه بهم كانوا يخططون لإحداث أضرار كبيرة بالقاعدة، لم تقدم الشرطة البريطانية حتى الآن تفاصيل علنية تؤكد حجم الضرر الذي كان يمكن أن ينتج عن المخطط المشتبه به أو تحدد الجهة التي تقف وراءه.