إيران تعلن استهداف 19 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز

وذكرت الوكالة، استنادا إلى ما وصفته بمتابعتها، أن 7 سفن "مخالفة" استُهدفت الليلة الماضية، فيما استُهدفت 12 سفينة أخرى في الليلة التي سبقتها.وأضافت "فارس" أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع ما وصفته بالادعاء "الكاذب" للرئيس الأمريكي بشأن "السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على ".وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا في وقت سابق أن السفن التي تعبر المسارات المحددة من دون تصريح إيراني ستواجه ردا من القوات المسلحة.