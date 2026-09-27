الرئيس الصربي يعلن استقالته من منصبه

وقال فوتشيتش في كلمة وجهها إلى الأمة من قصر الرئاسة في إنه قدم استقالته رسميا، مضيفا أنه "خدم البلاد بأمانة وإخلاص" على مدى سنوات توليه المنصب.ومن المقرر أن تنتهي ولايته الرئاسية الثانية التي بدأت في مايو 2022، في مايو 2027 .وبموجب الدستور ، يتولى أنا برنابيتش مهام الرئاسة بشكل مؤقت حتى إجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم .وكان فوتشيتش قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 25 أكتوبر.