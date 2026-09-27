قتلى ومصابون بإطلاق نار داخل ناد ليلي في ديترويت

وقال قائد شرطة ديترويت تود بيتيسون، في مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة عثروا على ثلاثة رجال مصابين بطلقات نارية قاتلة، لدى وصولهم إلى موقع الحادث الذي وقع عند الساعة 7:21 صباحا في شارع يغلب عليه الطابع السكني.ونُقل أربعة مصابين آخرين، بينهم رجلان وامرأتان، إلى مستشفيات في المنطقة بواسطة سيارات خاصة، فيما يُعتقد أن جميع الضحايا في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، بحسب بيتيسون.وأوضح أن الحادث بدأ بـ"شجار ومشادة كلامية"، ثم تطور إلى استخدام السلاح الناري.وأشار بيتيسون إلى أن الموقع ليس جديدا على شرطة ديترويت، موضحا أن الأجهزة المختصة تلقت سبع بلاغات من العنوان نفسه منذ بداية العام.