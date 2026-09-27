السلطات الهولندية تفتش ركاب طائرة إسرائيلية

وقالت القناة 12 العبرية، إنه "سلطات هولندا قامت، في حادثة غير عادية، بتفتيش ركاب رحلة لشركة العال (الإسرائيلية للطيران)".وأضافت أن السلطات الهولندية "أجبرت ركاب الطائرة القادمة من تل أبيب إلى على الخضوع لتفتيش جمركي للكشف عن منتجات من أو الجولان السوري المحتل"، في إشارة إلى منتجات المستوطنات.وذكرت القناة أن هذه الخطوة جاءت بعد قانون جديد أقرته الحكومة الهولندية قبل بضعة أيام، يقضي بأن إحضار أي شيء من المستوطنات قد يعرض صاحبه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.ودخل القرار الهولندي، الذي يحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات، حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري، وفقا للقناة.ولم تصدر السلطات الهولندية أي تعقيب فوري على هذه الأنباء حتى الآن.وتأتي الخطوة الهولندية بعد إعلان 12 ، في 14 سبتمبر الجاري، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وهي: وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.