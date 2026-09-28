واشنطن: إيران لا تسيطر على هرمز.. أغرقنا قوتها البحرية

وأوضحت القيادة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن ادعاء قائد بارز في الإيراني سيطرة بلاده بشكل كامل على من خلال قواتها البحرية، غير صحيح.وأضافت القيادة أن " لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأميركية قامت بإغراقها".وأكدت سنتكوم أن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل على ذلك هو مرور آلاف السفن بحرية عبر المضيق، إلى جانب نقل أكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية فقط".