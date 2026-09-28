بريطانيا.. الإفراج بكفالة عن 5 موقوفين بشبهة استهداف قاعدة فيرفورد

وقال لورانس تايلور، إن الإفراج عن الموقوفين جاء بعد تحقيقات واستجوابات مكثفة، مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأن تحركاتهم واتصالاتهم ستخضع لقيود مشددة.وفي السياق، دعا رئيس الحكومة البريطانية آندي بيرنهام إلى اجتماع طارئ لخلية "كوبرا" لبحث التطورات المرتبطة بالمخطط والإجراءات الواجب اتخاذها.