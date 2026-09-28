واشنطن: ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة

ونقلت الجزيرة عن المسؤول قوله "نواصل نقاشا إيجابيا مع عبر الوسطاء ولن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية"، مبينا ان " مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي".وأضاف ان " تشكك في وعود إيران بعد انتهاكها مذكرة التفاهم بإطلاق النار على السفن التجارية"، موضحا "اننا نحتاج إلى ضمانات هذه المرة بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه".وبين ان "إيران تقول إنها مرنة بالقضية النووية لكننا متباعدون بشأن من يتخذ الخطوة الأولى"، موضحا ان "حركة المرور في تزداد والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران".وذكر ان "موقفنا يزداد قوة والرئيس يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".