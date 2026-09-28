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نائب مدير الـ"FBI" يستقيل من منصبه
دوليات
2026-09-28 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعلن نائب المدير المشارك لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أندرو بايلي، اليوم الاثنين، إنه سيستقيل من منصبه، ليغادر الوكالة بعد أكثر بقليل من عام على توليه المنصب.
وكان بايلي، وهو حليف جمهوري للرئيس
دونالد ترامب
، قد ترك منصبه كمدّعٍ عام لولاية ميزوري للانضمام إلى
مكتب التحقيقات الفيدرالي
، وأشار إلى أنه سيغادر للعودة إلى عائلته.
وعمل بايلي تحت إدارة مدير
مكتب التحقيقات
الفيدرالي كاش باتيل، وساعد في الإشراف على التحقيقات المتعلقة بالانتخابات، وكان حاضرا في وقت سابق من هذا العام عندما صادر عملاء المكتب بطاقات الاقتراع في انتخابات 2020 من ولاية
جورجيا
.
وكتب بايلي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا واثق من أن المدير باتيل سيواصل إصلاح مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكافحة الجرائم العنيفة، والدفاع عن الوطن، وضمان المساءلة التنظيمية القوية، واستعادة ثقة الجمهور بهذه المؤسسة المتميزة".
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