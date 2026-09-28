وكان بايلي، وهو حليف جمهوري للرئيس ، قد ترك منصبه كمدّعٍ عام لولاية ميزوري للانضمام إلى ، وأشار إلى أنه سيغادر للعودة إلى عائلته.وعمل بايلي تحت إدارة مدير الفيدرالي كاش باتيل، وساعد في الإشراف على التحقيقات المتعلقة بالانتخابات، وكان حاضرا في وقت سابق من هذا العام عندما صادر عملاء المكتب بطاقات الاقتراع في انتخابات 2020 من ولاية .وكتب بايلي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا واثق من أن المدير باتيل سيواصل إصلاح مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكافحة الجرائم العنيفة، والدفاع عن الوطن، وضمان المساءلة التنظيمية القوية، واستعادة ثقة الجمهور بهذه المؤسسة المتميزة".