الكشف عن محادثات أمريكية إيرانية مرتقبة بوساطة قطرية

وتوقع المسؤول، أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولا يزال عراقجي في بعد حضوره أعمال الجمعية العامة، ولم يتضح بعد من سيمثل الجانب الأميركي في المحادثات مع الوسطاء.وأكدت شبه الرسمية في وقت لاحق أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك.وأضافت أن الجانبين "سيدرسـان أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن".وأفاد المتحدث باسم بقائي لوسائل إعلام رسمية في وقت لاحق، الاثنين، بعدم تمديد إقامة عراقجي في نيويورك، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سيعود إلى في الموعد الأصلي المحدد له.وتتضمن خطة إيران التي تمتد سبعة أيام إنهاء جميع الأعمال القتالية في إيران ولبنان، وإلغاء تجميد أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات، وإنهاء العقوبات على النفط الإيراني، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.وستسمح طهران بعد ذلك بإعادة فتح ، كما سيستأنف الجانبان المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.