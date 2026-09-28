تحركات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة جنوب سوريا

وتمثلت هذه التحركات بتوغل قوة مؤلفة من آليتين قادمتين من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه قرية الحانوت، بالتزامن مع تحركات أخرى للقوات الإسرائيلية في المنطقة.وحسب مصادر أهلية، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، بعد وقت قصير من قصفها منطقة الحمرية في محيط قرية طرنجة بريف المحافظة الشمالي بأربع قذائف.وفي وقت سابق، كانت قد مرت دورية إسرائيلية في بلدة صيدا الجولان قادمة من بوابة الغيثار، وتابعت طريقها دون تسجيل حوادث خلال مرورها.