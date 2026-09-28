السعودية وأمريكا تؤكدان أهمية أمن الملاحة في هرمز وباب المندب

وذكرت ، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "الأمير وزير الخارجية، التقى في (الاثنين)، مع وزير خارجية ".وأضافت: "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وبحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والأوضاع في والجهود المبذولة حيالها، وفق المصدر ذاته.وتناول اللقاء أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، وأوضحت الوزارة أن ذلك يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المملكة والولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.