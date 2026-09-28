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السعودية وأمريكا تؤكدان أهمية أمن الملاحة في هرمز وباب المندب
دوليات
2026-09-28 | 17:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
66 شوهد
شدد وزيرا الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان
والأمريكي
ماركو روبيو
، في
واشنطن
، على أهمية حماية أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب.
وذكرت
وزارة الخارجية السعودية
، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "الأمير
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية، التقى في
واشنطن
(الاثنين)، مع وزير خارجية
الولايات المتحدة الأمريكية
ماركو روبيو
".
وأضافت: "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين
السعودية
والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وبحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والأوضاع في
اليمن
والجهود المبذولة حيالها، وفق المصدر ذاته.
وتناول اللقاء أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، وأوضحت الوزارة أن ذلك يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المملكة والولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.
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