سوريا.. حريق بخط غاز في دير الزور جراء انفجار

ونقلت السورية " " عن مسؤول قطاع الغاز في الشركة، هشام الصالح، قوله إن الحريق أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.وأضاف الصالح أن فرق الإطفاء سارعت إلى عزل المنطقة الواقعة قبل موقع الحريق وبعده، وتواصل جهودها لإخماد النيران بالتزامن مع انخفاض ضغط الغاز في الخط.وتضم المنطقة الممتدة بين الشولا ودير عددا من المنشآت والخطوط المرتبطة بإنتاج الغاز ونقله.