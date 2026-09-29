مخاوف من تهديد الامن القومي.. اختراق للبنتاغون يطال بيانات 3 ملايين عسكري وموظف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب ينفي عزمه تخفيف العقوبات على إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577429-639262536280918266.jpeg
مخاوف من تهديد الامن القومي.. اختراق للبنتاغون يطال بيانات 3 ملايين عسكري وموظف
دوليات
2026-09-29 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت شبكة "أي بي سي" عن اختراق واسع استهدف قاعدة بيانات الموظفين في البنتاغون ومعلومات حساسة تخص نحو 3 ملايين شخص.
وقال مسؤول دفاعي، إن الاختراق طال 2.76 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى 294 ألفاً آخرين متوفين.
وأشار إلى أن حجم المعلومات المكشوفة وحساسيتها قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لا سيما أن الملفات تضمنت تفاصيل عن المهام التي يؤديها عسكريون وموظفون مدنيون.
وأوضح أن "نظام معلومات تابعاً لمركز بيانات القوى العاملة الدفاعية (DMDC) تعرض لوصول غير مصرح به إلى معلومات التعريف الشخصي من قبل عدد صغير من المستخدمين غير المصرح لهم بين أكتوبر 2025 ويوليو 2026. وبمجرد الاكتشاف، عالج المركز الثغرة فوراً".
ويعد مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية أحد المستودعات الرئيسية لسجلات الأفراد في البنتاغون، ويحتفظ بمعلومات عن العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، والموظفين المدنيين، والمتعاقدين، والمتقاعدين، والمحاربين القدامى، وأفراد عائلات العسكريين. وتدير الوكالة أكثر من 60 مليون سجل أفراد. وكانت "Military Times" أول من أبلغ عن الاختراق الأسبوع الماضي.
ووفق المسؤول الدفاعي، امتد الوصول غير المصرح به من أكتوبر 2025 حتى يوليو، حين اكتشف المركز الثغرة وحدّث النظام المتأثر، مضيفاً أنه لا يوجد حتى الآن دليل على إساءة استخدام أي من البيانات المكشوفة.
وقال مسؤولون دفاعيون إنهم لم يجدوا حتى الآن دليلاً على إساءة استخدام المعلومات المكشوفة، ويعرضون موارد لحماية الهوية ومراقبة الائتمان.
وجاءت أنباء اختراق البنتاغون في وقت أرسل فيه
مكتب التحقيقات الفدرالي
إشعاراً إلى الموظفين، الجمعة، يوضح رده على اختراق بوابة الوظائف FBIJobs.gov.
وقالت مصادر لـABC News إن فاعل تهديد قال إنه سينشر بيانات تشمل أسماء موظفي FBI وعناوين منازلهم ومعلومات الاتصال الشخصية والعملية وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ومعلومات جهات الاتصال في حالات الطوارئ، وإن المكتب يعمل على أساس أن المعلومات الشخصية لكل موظف قد تعرضت للاختراق.
لكن في بيان لـ"
نيويورك
تايمز" و"404 ميديا" يوم الاثنين، زعمت مجموعة القرصنة "شايني هانترز" أنها لن تنشر البيانات كما قالت سابقاً.
وجاء في البيان: "منذ بداية هذا الحدث شددنا بوضوح واجتهاد على أن هذا ليس ابتزازاً، وليس فدية، وليس بدافع
مالي
. كانت كلها حملة تسويقية لحماية أعمالنا ومكافحة التضليل بنشاط. لو أصدرنا هذا البيان بشكل عادي لما حظيت كلماتنا ونوايانا بهذا القدر الواسع من الاهتمام". ولم تتحقق
abc news
بشكل مستقل من مزاعم المجموعة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
علاقة غرامية تثير مخاوف أمنية داخل قاعدة عسكرية بريطانية
09:46 | 2026-09-14
موسكو تصعد ضد لندن: ردنا قد يطال مواقع عسكرية بريطانية
07:10 | 2026-08-27
مستشار الأمن القومي: القائد العام عازم على الارتقاء بمنظومة التسليح
08:58 | 2026-09-22
مستشار الامن القومي لمسعود بارزاني: الزيدي حريص على أمن واستقرار جميع المدن العراقية
06:00 | 2026-08-15
اختراق
بنتاغون
مكتب التحقيقات الفدرالي
مكتب التحقيقات
السومرية نيوز
الأمن القومي
سومرية نيوز
السومرية
abc news
أي بي سي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر رابط نتائج القرعة الإلكترونية للحج
محليات
64.92%
05:57 | 2026-09-27
السومرية تنشر رابط نتائج القرعة الإلكترونية للحج
05:57 | 2026-09-27
اليكم أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية
محليات
16.27%
10:49 | 2026-09-27
اليكم أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية
10:49 | 2026-09-27
التربية تحدد موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسي
محليات
9.53%
07:01 | 2026-09-27
التربية تحدد موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسي
07:01 | 2026-09-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.29%
09:11 | 2026-09-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
09:11 | 2026-09-27
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
Live Talk
تأخر الدراسة.. هل يدفع الطلبة ثمن الوقت الضائع؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-28
Live Talk
تأخر الدراسة.. هل يدفع الطلبة ثمن الوقت الضائع؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-28
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-28
Live Talk
تأخر الدراسة.. هل يدفع الطلبة ثمن الوقت الضائع؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-28
Live Talk
تأخر الدراسة.. هل يدفع الطلبة ثمن الوقت الضائع؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-28
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
اخترنا لك
حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تتوجه إلى الشرق الأوسط
04:28 | 2026-09-29
قاليباف يهدد دول المنطقة: لن يتمكن أحد من بيع نفطه إذا لم تبيع إيران نفطها
04:19 | 2026-09-29
الفيضانات تجلب الأسماك الى شوارع تايلاند (فيديو)
04:01 | 2026-09-29
روبيو يحذر طهران من أي هجوم على مصالح أميركا
02:15 | 2026-09-29
إصابات في حادث على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور"
02:00 | 2026-09-29
واشنطن تلغي تأشيرات 27 مسؤولا بتهم الفساد
01:37 | 2026-09-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.