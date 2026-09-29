مخاوف من تهديد الامن القومي.. اختراق للبنتاغون يطال بيانات 3 ملايين عسكري وموظف

وقال مسؤول دفاعي، إن الاختراق طال 2.76 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى 294 ألفاً آخرين متوفين.وأشار إلى أن حجم المعلومات المكشوفة وحساسيتها قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لا سيما أن الملفات تضمنت تفاصيل عن المهام التي يؤديها عسكريون وموظفون مدنيون.وأوضح أن "نظام معلومات تابعاً لمركز بيانات القوى العاملة الدفاعية (DMDC) تعرض لوصول غير مصرح به إلى معلومات التعريف الشخصي من قبل عدد صغير من المستخدمين غير المصرح لهم بين أكتوبر 2025 ويوليو 2026. وبمجرد الاكتشاف، عالج المركز الثغرة فوراً".ويعد مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية أحد المستودعات الرئيسية لسجلات الأفراد في البنتاغون، ويحتفظ بمعلومات عن العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، والموظفين المدنيين، والمتعاقدين، والمتقاعدين، والمحاربين القدامى، وأفراد عائلات العسكريين. وتدير الوكالة أكثر من 60 مليون سجل أفراد. وكانت "Military Times" أول من أبلغ عن الاختراق الأسبوع الماضي.ووفق المسؤول الدفاعي، امتد الوصول غير المصرح به من أكتوبر 2025 حتى يوليو، حين اكتشف المركز الثغرة وحدّث النظام المتأثر، مضيفاً أنه لا يوجد حتى الآن دليل على إساءة استخدام أي من البيانات المكشوفة.وقال مسؤولون دفاعيون إنهم لم يجدوا حتى الآن دليلاً على إساءة استخدام المعلومات المكشوفة، ويعرضون موارد لحماية الهوية ومراقبة الائتمان.وجاءت أنباء اختراق البنتاغون في وقت أرسل فيه إشعاراً إلى الموظفين، الجمعة، يوضح رده على اختراق بوابة الوظائف FBIJobs.gov.وقالت مصادر لـABC News إن فاعل تهديد قال إنه سينشر بيانات تشمل أسماء موظفي FBI وعناوين منازلهم ومعلومات الاتصال الشخصية والعملية وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ومعلومات جهات الاتصال في حالات الطوارئ، وإن المكتب يعمل على أساس أن المعلومات الشخصية لكل موظف قد تعرضت للاختراق.لكن في بيان لـ" تايمز" و"404 ميديا" يوم الاثنين، زعمت مجموعة القرصنة "شايني هانترز" أنها لن تنشر البيانات كما قالت سابقاً.وجاء في البيان: "منذ بداية هذا الحدث شددنا بوضوح واجتهاد على أن هذا ليس ابتزازاً، وليس فدية، وليس بدافع . كانت كلها حملة تسويقية لحماية أعمالنا ومكافحة التضليل بنشاط. لو أصدرنا هذا البيان بشكل عادي لما حظيت كلماتنا ونوايانا بهذا القدر الواسع من الاهتمام". ولم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم المجموعة.