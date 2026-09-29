حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تتوجه إلى الشرق الأوسط

وذكرت صحيفة "ذي هيل" أن " " تصل إلى مسرح العمليات وسط التوترات مع ، مشيرة إلى أن "السفينة القيادية لمجموعة الضربة الحاملة التاسعة، غادرت قاعدة "سان " يوم الأحد الماضي وفق ما رصدته مواقع تتبع السفن".وستقوم هذه الحاملة بمهام بديلة عن " " المتمركزة في ، والتي انتقلت الشهر الماضي إلى نطاق المسؤولية للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".وأوضح متحدث باسم الأمريكي أن حاملة الطائرات "روزفلت" تنفذ مهام اعتيادية ضمن نطاق المسؤولية للأسطول الثالث.ويترافق هذا الانتشار مع جهود أمريكية مكثفة لضمان انسيابية تدفق النفط عبر ، ومواصلة السفن الحربية الأمريكية فرض الحصار البحري في . وقد أفادت بإعادة توجيه أكثر من 122 سفينة تجارية منذ شهر تموز لضمان الامتثال لهذه الإجراءات، فيما تجاوز حجم النفط العابر لهذا الممر المائي حاجز المليار برميل خلال الأشهر الماضية.