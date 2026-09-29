الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخيها

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى بتاريخها مقابل الدولار حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية إلى 49 ليرة، وفقا لبيانات التداولات اليوم الثلاثاء.

وجرى تداول الدولار عند مستوى 49 ليرة، ويعد هذا المستوى الأدنى في تاريخ تداولات العملة التركية.



وكان الدولار قد أنهى تداولات أمس عند نحو 48.98 ليرة، قبل أن يرتفع صباح اليوم إلى 49 ليرة، وفقا لما ذكرته مجلة "كابيتال" الاقتصادية التركية.