نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران

وجاء في بيان الوزارة الذي تابعته ، انه "يسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي خدماتها والأشخاص الأميركيين العاملين نيابة عنها تنفيذ المعاملات اللازمة لتشغيل الرحلات بين وايران".وأضافت "ينتهي الترخيص بتاريخ 28 تشرين الاول 2026 مع احتفاظ بحق إلغائه أو تعديله في أي وقت"، موضحة ان "الرحلات المسموح بها يجب ان تغادر من فقط وأن تعود إليه، وأن تقتصر على نقل ركاب إيرانيين لأغراض الزيارة الدينية".وذكرت "يحظر نقل الأموال النقدية بالجملة، والشحنات المخصصة للاستخبارات أو الجيش أو أجهزة إنفاذ القانون الإيرانية، وأي أشخاص محظورين، بما في ذلك الأشخاص التابعون للحكومة الإيرانية، أو الأشخاص التابعون لجماعات الميليشيات المتحالفة مع "، موضحة ان "ما يمكن نقله من البضائع يقتصر على الأمتعة الشخصية والأشياء اللازمة لسلامة الطيران، ومنع تصدير أو إعادة تصدير البضائع أو التكنولوجيا أو البرمجيات إلى إيران، باستثناء ما تسمح به الأحكام المحددة في الترخيص".وبين ان "للولايات المتحدة صلاحية إلغاء أو تعديل الترخيص في حال عدم وفاء جمهورية العراق بالتزامها بتقييد الرحلات الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي العراقي أو عبوره"، مشددة على "الزام بالاحتفاظ بسجلات المعاملات المشمولة به لمدة 10 سنوات وتقديم تقرير إلى الولايات المتحدة خلال 10 أيام عمل من انتهاء الترخيص ويجب أن يتضمن التقرير إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم الرحلات المصرح بها وأسماء الركاب وأرقام جوازات سفرهم، إضافة إلى الأموال التي أنفقتها الخطوط العراقية في إيران على الوقود والصيانة والخدمات الأخرى المرتبطة بالمطارات".