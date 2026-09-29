ولاية امريكية تواجه تفشياً للحصبة.. 903 إصابات و4 وفيات

وقالت دائرة ، إن "الإصابات سُجلت في 39 مقاطعة، فيما احتاج 176 مصاباً إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج".وأضافت أن "13 إصابة جديدة سُجلت بين 25 و28 أيلول الجاري، في مؤشر على استمرار انتشار المرض".وأشارت السلطات إلى أن "الغالبية العظمى من المصابين لم يتلقوا اللقاح، مجددة التأكيد على أهمية التطعيم للوقاية من الحصبة والحد من انتشارها".