الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

ويأتي الهبوط الجديد بعد نحو 27 يوماً من تسجيل أدنى مستوى سابق له عند 2.2 مليون مقابل الدولار في الثاني من أيلول الجاري.ويأتي تراجع العملة الإيرانية في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد الإيراني.