كاتس يهدد باستهداف قادة حماس في تركيا وقطر

وقال كاتس، إن التهديد يشمل قيادات حماس الموجودة في دول بينها وتركيا، وذلك عقب إعلان استهداف قائد لواء شمال القطاع في كتائب القسام البيك.وكانت إسرائيل قد أعلنت مقتل البيك في غارة على قطاع ، فيما أكدت حركة حماس مقتله، وأفادت مصادر طبية بأن الغارة استهدفت شقة في بمدينة غزة وأسفرت عن مقتل شخص آخر.